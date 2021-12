Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 7 dicembre 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) stasera, 7 dicembre 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano, perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 -, per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi. Nel corso della serata, un’inchiesta sui ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 7 dicembre 2021), 7, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano, perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio-, per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi. Nel corso della serata, un’inchiesta sui ...

DSantanche : 'Nessun interesse sul killer di Davide: è afro-americano'. Complimenti a @FedericoRampini che oggi sul @Corriere ra… - brandobenifei : Dopo quasi due anni, #PatrickZaki sarà fuori dal carcere in cui è stato picchiato, torturato, minacciato. Questa è… - Gazzetta_it : Juve, Ramsey fuori dal progetto ma dentro la villa di Ronaldo #calciomercato - ForzaGiorgia2 : RT @GiorgiaMeloni: Anche oggi molta partecipazione e tanti dibattiti fuori dal coro qui ad #Atreju21. Vi aspetto fino a domenica in Piazza… - salvini_stefano : RT @GiorgiaMeloni: Anche oggi molta partecipazione e tanti dibattiti fuori dal coro qui ad #Atreju21. Vi aspetto fino a domenica in Piazza… -