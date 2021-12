Covid | Ecdc | le feste possono peggiorare le cose

(Di martedì 7 dicembre 2021) "Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, puòle. Con l'...

"Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può ...controllo delle malattie (),......con alti livelli di trasmissibilità del. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose'. Lo ha detto Andrea Ammon, direttrice dell', ...Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "L'approccio 'mix-and-match' o la vaccinazione eterologa con un vaccino mRna può essere utilizzato sia per le prime dosi sia p ...(Reuters) - L'Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) hanno raccomandato il mix di vaccini anticovid sia nel caso del ciclo primar ...