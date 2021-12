Conte “No alle suppletive, voglio entrare dalla porta principale” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un leader che sta realizzando il progetto di rilancio politico del movimento ha l'ambizione di presentarsi alle Politiche, con un programma di governo per migliorare la società. Quella è la richiesta che farò agli italiani. Vorrei entrare dalla porta principale”. Così Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, a “L'aria che tira”, su La7, in merito alla sua decisione di non candidarsi alle suppletive del collegio Roma Centro.“Con Enrico Letta c'è un proficuo rapporto, molto sincero e molto franco. Già da un pò mi aveva parlato di questa possibilità, su cui io ho espresso delle perplessità. Mi sto dedicando a un impegno politico che richiede dedizione a tempo pieno”, ha spiegato Conte.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un leader che sta realizzando il progetto di rilancio politico del movimento ha l'ambizione di presentarsiPolitiche, con un programma di governo per migliorare la società. Quella è la richiesta che farò agli italiani. Vorrei”. Così Giuseppe, presidente del MoVimento 5 Stelle, a “L'aria che tira”, su La7, in merito alla sua decisione di non candidarsidel collegio Roma Centro.“Con Enrico Letta c'è un proficuo rapporto, molto sincero e molto franco. Già da un pò mi aveva parlato di questa possibilità, su cui io ho espresso delle perplessità. Mi sto dedicando a un impegno politico che richiede dedizione a tempo pieno”, ha spiegato.(ITALPRESS).

