Udinese, Gotti: «Partita piena di errori, c’è ancora tanto da correggere» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta della formazione bianconera contro l’Empoli. La sua analisi Ai microfoni di DAZN, Luca Gotti ha analizzato così Empoli-Udinese. Partita – «Anche nel primo tempo non abbiamo giocato bene, dovevamo sfruttare meglio gli spazi disponibili. Nel secondo tempo, prima di subire il pareggio, abbiamo avuto altre due occasioni. La nostra è stata una Partita giocata male, piena di errori nelle due fasi. Gli attaccanti sono stati poco lucidi, così come tutti gli altri. La gestione poteva essere fatta meglio, non mi è piaciuto il palleggio». DIFFICOLTA’ – «Non so se ci sia un copione unico, la squadra mi sembra spaventata. Alcuni errori non sono normali, ma troppi sono i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta della formazione bianconera contro l’Empoli. La sua analisi Ai microfoni di DAZN, Lucaha analizzato così Empoli-– «Anche nel primo tempo non abbiamo giocato bene, dovevamo sfruttare meglio gli spazi disponibili. Nel secondo tempo, prima di subire il pareggio, abbiamo avuto altre due occasioni. La nostra è stata unagiocata male,dinelle due fasi. Gli attaccanti sono stati poco lucidi, così come tutti gli altri. La gestione poteva essere fatta meglio, non mi è piaciuto il palleggio». DIFFICOLTA’ – «Non so se ci sia un copione unico, la squadra mi sembra spaventata. Alcuninon sono normali, ma troppi sono i ...

Advertising

Glongari : #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - MCalcioNews : Udinese, Gotti: il tecnico è a rischio esonero dopo la sconfitta di Empoli, le ultime - VlnN94 : RT @Glongari: #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - laballara : RT @Glongari: #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - CalcioPillole : Stando a quanto riferito da 'Sportitalia', la dirigenza dell'#Udinese sta riflettendo sulla posizione del tecnico d… -