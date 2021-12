Torino | Juric | «Occasione giusta per portare a casa un successo»

Advertising

iamhcl : Pobega nel Torino di Juric gioca nei 2 centrali del centrocampo a 4. Alla faccia di chi sosteneva che poteva giocar… - CalcioNews24 : #CagliariTorino, #Juric analizza il match nel pre partita ??? - Corriere : Cagliari-Torino: Juric lancia Sanabria, Mazzarri cerca punti salvezza. Diretta 0-0 - LaStampa : Cagliari-Torino, Juric vuole i tre punti contro Mazzarri per andare oltre le proteste. Brekalo e Pjaca dietro Sanab… - Toro_News : ??? | PREPARTITA Le dichiarazioni di mister #Juric ai microfoni di #Sky #CagliariTorino #SerieATIM #ToroNews -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

Il Cagliari con l'acqua alla gola, penultimo, affronta un Toro in lenta ripresa con la cura. Cagliari -, segui la diretta Formazioni ufficiali CAGLIARI : Cragno; Caceres, Ceppitelli, ...All.: Mazzarri(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All.:PRIMO TEMPO 7' Aina chiude Dalbert in calcio d'angolo. 5' Cagliari che parrebbe intenzionato a non rintanarsi nella propria metà campo ad attendere. 3' Bravo Pobega ...Unipol Domus, ore 20.45. Cagliari e Torino in campo per l’ultimo posticipo della sedicesima giornata della Lega Serie A. Un match che, Mazzarri da una ...