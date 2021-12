Studenti sui bus solo col certificato. Si studia la deroga (Di lunedì 6 dicembre 2021) A un milione di ragazzi verrebbe impedito l'accesso ai mezzi pubblici. No alla proposta di tamponi gratis per gli alunni. I governatori in pressing: chiedono un rinvio delle norme Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) A un milione di ragazzi verrebbe impedito l'accesso ai mezzi pubblici. No alla proposta di tamponi gratis per gli alunni. I governatori in pressing: chiedono un rinvio delle norme

LegaSalvini : ?? Maurizio Fugatti : abbiamo chiesto la deroga al Governo sul #supergreenpass per gli studenti sui mezzi pubblici - Agenzia_Ansa : Il green pass sugli autobus rischia di portare creare criticità per gli studenti, in difficoltà nel raggiungere le… - Arena_Anto : RT @PeppeBille: Abbiamo una nuova variante di virus: quella che sui mezzi pubblici aggredisce gli under 12 e gli studenti universitari ma.… - SicilianoSum : RT @PeppeBille: Abbiamo una nuova variante di virus: quella che sui mezzi pubblici aggredisce gli under 12 e gli studenti universitari ma.… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Oggi al via il 'rigorista' Fedriga già chiede deroghe per gli studenti sui bus Super… -