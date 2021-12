Stati Uniti, l’amministratore delegato di Better.com Vishal Garg licenzia 900 dipendenti via Zoom – video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo della società di mutui Better.com, Vishal Garg, ha licenziato 900 dipendenti con un incontro con una chiamata di gruppo in remoto, via Zoom. “Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato – ha detto Garg ai lavoratori – Il vostro impiego qui è terminato con effetto immediato”. “Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non voglio farlo. L’ultima volta che l’ho fatto, ho pianto”, ha aggiunto nel corso della chiamata che si è svolta in tutto in pochi minuti. Tra i licenziati anche il team dedicato a diversità, equità e inclusione nell’azienda. Il Ceo ha annunciato che l’azienda lascerà a casa poco prima delle feste di fine anno circa il 9% della sua forza lavoro. Durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo della società di mutui.com,, hato 900con un incontro con una chiamata di gruppo in remoto, via. “Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che vieneto – ha dettoai lavoratori – Il vostro impiego qui è terminato con effetto immediato”. “Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non voglio farlo. L’ultima volta che l’ho fatto, ho pianto”, ha aggiunto nel corso della chiamata che si è svolta in tutto in pochi minuti. Tra iti anche il team dedicato a diversità, equità e inclusione nell’azienda. Il Ceo ha annunciato che l’azienda lascerà a casa poco prima delle feste di fine anno circa il 9% della sua forza lavoro. Durante la ...

