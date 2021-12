(Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia ha portato notevoli cambiamenti nelle tematiche relative alla psiche. Questo è accaduto per l’aumento drammatico del disagioe dei disturbi mentali tra la popolazione, ma anche perché si intravede una evoluzione nel rapporto che le persone hanno con questi aspetti. Ci sono meno timori a parlarne: nei mesi scorsi ci sono stati esempi di atleti famosi che hanno raccontato senza vergogna di aver sofferto di problemi di questo tipo. La pandemia che stiamo attraversando, con le sue emergenze, le incertezze, le novità che ha segnato, ha spinto molte persone a guardarsi dentro, a fare i conti con le proprie emozioni, paure e vissuti. I lockdown, le lontananze o le convivenze forzate, le lunghe quarantene hanno consentito e in vario modo determinato nuove consapevolezze, hanno costretto a ritrovare e ridefinire relazioni. Si è in qualche modo ...

Advertising

HuffPostItalia : Saper distinguere salute mentale e benessere psicologico - CarlaCambareri : è uno che ha dimostrato di saper distinguere la Puglia dalla Basilicata col Governo Conte - CiroMobilie : @ilnomegiusto @87Marymary @GiulioMarini2 sorcio sarai tu.E per forza deve saper distinguere i due tipi di green pass.Siete proprio stupidi - bull43may : @SaracomemeSara Sai che novità ( de Lorenzo ,Poggiolini, scandalo vaccini Lorenzin, e alla via così) . Ritenevo gli… - fraparentesii : >>probabilmente ora i contagi sarebbero di gran lunga scesi e piano piano la vita sarebbe potuta tornare alla norma… -

Ultime Notizie dalla rete : Saper distinguere

L'HuffPost

Quindi, se si percepisce un solo reddito il calcolo sarà molto più semplice, altrimenti bisognatra calcolo per cassa o competenza . Per esempio, il lavoratore dipendente riceve lo ...Per essere una persona empatica è necessarioidentificare e riconoscere le proprie emozioni ...lavorare su se stessi prima di tutto perché se non ci conosciamo e se non sappiamole ...La pandemia, con le sue emergenze, le incertezze, le novità che ha segnato, ha spinto molti a fare i conti con le proprie emozioni, paure e vissuti ...