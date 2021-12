Sampdoria, la gestione ordinaria è affidata provvisoriamente ad Alberto Bosco (Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa che venga convocato un Consiglio d’Amministrazione straordinario, la gestione ordinaria della Sampdoria è stata affidata al direttore operativo Alberto Bosco. Lo fa sapere Telenord, che ha fornito aggiornamenti rispetto alle prime mosse della società dopo l’ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto l’ex patron Ferrero. Bosco – secondo quanto riporta l’emittente telesiva ligure – questa mattina avrebbe radunato tutti i dipendenti nella sede del club blucerchiato, rassicurandoli sulla continuità aziendale. La squadra, invece, sarebbe stata spronata dal ds Faggiano a rimanere concentrata e compatta per rispondere sul campo, a cominciare dal derby previsto proprio nel prossimo weekend. Alcuni calciatori – sempre secondo Telenord – si sarebbero detti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa che venga convocato un Consiglio d’Amministrazione straordinario, ladellaè stataal direttore operativo. Lo fa sapere Telenord, che ha fornito aggiornamenti rispetto alle prime mosse della società dopo l’ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto l’ex patron Ferrero.– secondo quanto riporta l’emittente telesiva ligure – questa mattina avrebbe radunato tutti i dipendenti nella sede del club blucerchiato, rassicurandoli sulla continuità aziendale. La squadra, invece, sarebbe stata spronata dal ds Faggiano a rimanere concentrata e compatta per rispondere sul campo, a cominciare dal derby previsto proprio nel prossimo weekend. Alcuni calciatori – sempre secondo Telenord – si sarebbero detti ...

