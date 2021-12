Roma, paura e follia al Pigneto: uomo a torso nudo danneggia le auto e frusta un passante (Di lunedì 6 dicembre 2021) follia a Roma, dove un uomo a torso nudo ha seminato il panico in zona Pigneto. E’ successo nella serata di ieri, domenica 5 dicembre, in piazza dei Condottieri. paura e follia al Pigneto L’uomo, un 28enne algerino già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, si aggirava a torso nudo per la piazza dando di matto. A un certo punto ha iniziato a colpire le auto in sosta, danneggiandole. Il 28enne si è levato la cinta dai pantaloni e ha continuato a colpire le auto usandola come frusta. Da una di queste è uscito un uomo terrorizzato che si è dato alla fuga. L’algerino però, non contento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021), dove unha seminato il panico in zona. E’ successo nella serata di ieri, domenica 5 dicembre, in piazza dei Condottieri.alL’, un 28enne algerino già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, si aggirava aper la piazza dando di matto. A un certo punto ha iniziato a colpire lein sosta,ndole. Il 28enne si è levato la cinta dai pantaloni e ha continuato a colpire leusandola come. Da una di queste è uscito unterrorizzato che si è dato alla fuga. L’algerino però, non contento ...

