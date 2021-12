Prima della Scala 2021: in scena il 7 Dicembre il Macbeth di Verdi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Macbeth di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly e messa in scena da Davide Livermore in scena il 7 Dicembre alla Prima della Scala Dopo un anno senza pubblico, il Teatro alla Scala di Milano è pronto a riaccoglierlo per la Prima, il 7 Dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. In scena ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Chailly e messa in scena da Davide Livermore. Chailly si è basato sull’edizione critica dell’opera curata da David Lawton e ha scelto la versione di Parigi del 1865, integrata dalla morte in scena di Macbeth presente alla Prima fiorentina del ... Leggi su zon (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildi Giuseppediretto da Riccardo Chailly e messa inda Davide Livermore inil 7allaDopo un anno senza pubblico, il Teatro alladi Milano è pronto a riaccoglierlo per la, il 7, giorno di Sant’Ambrogio. In’ di Giuseppe, diretto da Riccardo Chailly e messa inda Davide Livermore. Chailly si è basato sull’edizione critica dell’opera curata da David Lawton e ha scelto la versione di Parigi del 1865, integrata dalla morte indipresente allafiorentina del ...

