Naufragio di civiltà la denuncia del Papa

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Parole così pesanti e severe non le aveva mai usate. Il viaggio a Cipro e in Grecia con la tappa a Lesbo conferma che Jorge Mario Bergoglio non ci sta più a sopportare i bizantinismi politici delle geopolitiche canaglia che intrappolano nelle tragedie donne, uomini e bambini, interi popoli e aree geografiche, cancellate colpevolmente dalle Cancellerie del mondo. Così, come aveva già fatto in Iraq all’inizio dell’anno, altra zona finita nel cono d’ombra della diplomazia internazionale, è andato a levante, in quel lembo di Mediterraneo dove le tensioni si misurano su ogni piano, da quello dei migranti alla presenza di crisi irrisolte e congelate da decenni, come quella di Cipro.