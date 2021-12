L’Italia si sta accorgendo di Simone Inzaghi l’allenatore démodé detestato dagli esteti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Simone Inzaghi è un allenatore controcorrente. È nato nell’epoca sbagliata. Succede. È un po’ come essere stati vegetariani negli anni Ottanta, le persone chiamavano la polizia. Oggi ti stendono i tappeti rossi; se mangi carne, inorridiscono. La vita, si sa, è anche questione di fortuna. E di tempi. Simone Inzaghi è un uomo fuori dal suo tempo. Nel suo calcio non trovano dimora concetti che sono considerati dogmi, quali l’inutile possesso palla, quei ghirigori difensivi che una volta su tre portano al gol avversario: la chiamano costruzione dal basso o da dietro. Orrore: Simone Inzaghi vuole che le sue squadre vadano in porta nel minor tempo possibile e col minor numero di tocchi possibile. È un provocatore, un sobillatore, un sovversivo. Per lui il gol è valido anche se l’azione si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021)è un allenatore controcorrente. È nato nell’epoca sbagliata. Succede. È un po’ come essere stati vegetariani negli anni Ottanta, le persone chiamavano la polizia. Oggi ti stendono i tappeti rossi; se mangi carne, inorridiscono. La vita, si sa, è anche questione di fortuna. E di tempi.è un uomo fuori dal suo tempo. Nel suo calcio non trovano dimora concetti che sono considerati dogmi, quali l’inutile possesso palla, quei ghirigori difensivi che una volta su tre portano al gol avversario: la chiamano costruzione dal basso o da dietro. Orrore:vuole che le sue squadre vadano in porta nel minor tempo possibile e col minor numero di tocchi possibile. È un provocatore, un sobillatore, un sovversivo. Per lui il gol è valido anche se l’azione si ...

