Liquidazione anticipata Naspi | chi può chiederla e quando La guida

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 6 dicembre 2021)si può richiedere ladella? Introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego () è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione. Per accedere al sussidio, soggetto ad un massimale mensile pari per il 2021 ad euro 1.335,40, è richiesto un mix di requisiti economico – contributivi: Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro; Trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione (requisito temporaneamente non richiesto sino al 31 dicembre 2021); in aggiunta, naturalmente, al permanere dello stato di disoccupazione. In alternativa alla ...