Lenka | cantante e attrice australiana

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 6 dicembre 2021) di Alberto Sigona. Intervista aKripac, meglio nota come, cantautrice e. Ciao, grazie infinite per aver deciso di concederti ai nostri microfoni: è un onore ed una gioia per noi averti sulle nostre pagine. Allora, tu sei sia unache un’, quindi ti chiedo: è più bello cantare o recitare? Penso che