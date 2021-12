L'annuncio del campione olimpico Marcel Jacobs: 'Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino' (Di lunedì 6 dicembre 2021) 'Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino' . Lo ha annunciato il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4X100 , alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al Maxxi a Roma. L'... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) 'inil 4' . Lo ha annunciato ildei 100 metri e della staffetta 4X100 , alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al Maxxi a Roma. L'...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - INFN_ : 'L'aspetto più travolgente dell'annuncio del premio Nobel a Giorgio sono stati gli studenti: non vogliamo solo fare… - vaticannews_it : #4dicembre #PapaFrancesco in #Grecia, un’occasione per riflettere sulle origini del cristianesimo, sull’annuncio de… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: L'annuncio del campione olimpico Marcel Jacobs: «Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino» - PatriziaOrlan11 : RT @INFN_: 'L'aspetto più travolgente dell'annuncio del premio Nobel a Giorgio sono stati gli studenti: non vogliamo solo fare scienza ma t… -