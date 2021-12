L’allarme degli ecologisti: “La Pineta di Castel Fusano si è trasformata in una discarica” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ostia – Blitz dei volontari del movimento ecologista La Foresta che Avanza nella Pineta di Castel Fusano, sul litorale romano. “Abbiamo rinvenuto accampamenti abusivi, copertoni di plastica, materassi, biciclette abbandonate, bottiglie di vetro e altri rifiuti che, di fatto hanno reso alcune aree della Pineta una discarica a cielo aperto”, raccontano i volontari. “Inoltre, alcune zone adibite a punti di ristoro, in cui fino a qualche tempo fa le famiglie venivamo a trascorrere le domeniche, non sono più usufruibili”. “Per questo – dicono – ci rivolgiamo alle istituzioni locali, al presidente Falconi del X Municipio e al sindaco Gualtieri, affinché venga pensato e messo in atto un piano di riqualifica che restituisca la Pineta ai cittadini romani”. “Dopo un periodo che ci ha voluti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ostia – Blitz dei volontari del movimento ecologista La Foresta che Avanza nelladi, sul litorale romano. “Abbiamo rinvenuto accampamenti abusivi, copertoni di plastica, materassi, biciclette abbandonate, bottiglie di vetro e altri rifiuti che, di fatto hanno reso alcune aree dellaunaa cielo aperto”, raccontano i volontari. “Inoltre, alcune zone adibite a punti di ristoro, in cui fino a qualche tempo fa le famiglie venivamo a trascorrere le domeniche, non sono più usufruibili”. “Per questo – dicono – ci rivolgiamo alle istituzioni locali, al presidente Falconi del X Municipio e al sindaco Gualtieri, affinché venga pensato e messo in atto un piano di riqualifica che restituisca laai cittadini romani”. “Dopo un periodo che ci ha voluti ...

