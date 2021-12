Advertising

serenel14278447 : Indonesia: erutta ancora il vulcano Semeru, i morti salgono a 15 - zazoomblog : Indonesia erutta ancora il vulcano Semeru. I morti salgono a 15 - #Indonesia #erutta #ancora #vulcano - MafaldaraS : RT @iconaclima: ??Sull'isola di #Giava, in #Indonesia, ha eruttato il vulcano #Semeru: il bilancio purtroppo è tragico. - walteredicola : RT @iconaclima: ??Sull'isola di #Giava, in #Indonesia, ha eruttato il vulcano #Semeru: il bilancio purtroppo è tragico. - iconanews : Indonesia, erutta il VULCANO SEMERU: vittime, feriti e villaggi sepolti [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia erutta

Una nuova eruzione del vulcano Semeru, in, ha costretto i soccorritori a sospendere la ricerca degli eventuali sopravvissuti. Immagini dall'alto hanno mostrato l'entità della devastazione provocata dalla montagna più alta dell'isola ...Una nuova eruzione del vulcano Semeru, in, ha costretto i soccorritori a sospendere la ricerca degli eventuali sopravvissuti. Immagini dall'alto hanno mostrato l'entit della devastazione provocata dalla montagna pi alta dell'isola ...Una nuova eruzione del vulcano Semeru, in Indonesia, ha costretto i soccorritori a sospendere la ricerca degli eventuali sopravvissuti. (ANSA) ...Le immagini dall'alto mostrano l'entità della devastazione provocata dalla montagna più alta dell'isola di Giava con le strade ricoperte di cenere e fango e migliaia di persone in preda al panico che ...