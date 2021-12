Green Pass sul bus, prime maxi multe. Minacce No Vax: Fedriga sotto scorta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno in cui è entrata in vigore la nuova normativa sul Green Pass, che si sdoppia in Super e base, si registrano in Italia oltre un milione di certificati verdi scaricati nelle ultime 24 ore. Le misure sul Green Pass rafforzato – ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione – resteranno in vigore fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni (Super Pass), non i tamponi (Pass modello base). In particolare, secondo i dati del sito del Governo, sono stati 968.069 i Green Pass scaricati ieri 5 dicembre per avvenuta vaccinazione. E 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone. Sono stati 5.369, infine, quelli per guarigione dal Covid. Pass, controlli a Roma e Milano Da Roma la notizia del ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno in cui è entrata in vigore la nuova normativa sul, che si sdoppia in Super e base, si registrano in Italia oltre un milione di certificati verdi scaricati nelle ultime 24 ore. Le misure sulrafforzato – ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione – resteranno in vigore fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni (Super), non i tamponi (modello base). In particolare, secondo i dati del sito del Governo, sono stati 968.069 iscaricati ieri 5 dicembre per avvenuta vaccinazione. E 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone. Sono stati 5.369, infine, quelli per guarigione dal Covid., controlli a Roma e Milano Da Roma la notizia del ...

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - SonoMariaMaria : RT @an_paci: Le città piene di poliziotti a controllare identità e green pass ai cittadini! ?? Per la delinquenza non si era mai visto un d… - robymark1 : RT @OrtigiaP: QUALCUNO CI SPIEGHI PERCHE' SI POSSA ANDARE IN MACCHINA SENZA TAMPONE DA MILANO A REGGIO E DALLA SICILIA NON SI ATTRAVERSA L… -