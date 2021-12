Grazie alla Ue i rider potranno essere assunti. Ma non tutti e non subito (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella Milano dei primi anni Ottanta scorrazzavano lungo le strade a bordo di un motorino. Quando le Poste facevano fatica a smistare lettere e plichi, erano loro, con una casacca e una radiolina in borsa, a consegnare il tutto. Erano i pony express. Ragazzi e meno giovani, come i rider che oggi consegnano il cibo, e non solo, a domicilio. L’allora pretore del capoluogo lombardo, Antonio Ianniello, il 20 giugno del 1986 emise una sentenza che fece storia. La prima sentenza in cui il lavoro dei ciclofattorini veniva definito subordinato. Ma in vista della direttiva europea, anticipata da Repubblica, che si appresta a definire subordinato anche il lavoro dei rider, aprendo così alle assunzioni, quella sentenza è da ritirare fuori perché fece capire una cosa ancora più importante a tutti quelli che si erano incartati nel dibattito tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella Milano dei primi anni Ottanta scorrazzavano lungo le strade a bordo di un motorino. Quando le Poste facevano fatica a smistare lettere e plichi, erano loro, con una casacca e una radiolina in borsa, a consegnare il tutto. Erano i pony express. Ragazzi e meno giovani, come iche oggi consegnano il cibo, e non solo, a domicilio. L’allora pretore del capoluogo lombardo, Antonio Ianniello, il 20 giugno del 1986 emise una sentenza che fece storia. La prima sentenza in cui il lavoro dei ciclofattorini veniva definito subordinato. Ma in vista della direttiva europea, anticipata da Repubblica, che si appresta a definire subordinato anche il lavoro dei, aprendo così alle assunzioni, quella sentenza è da ritirare fuori perché fece capire una cosa ancora più importante aquelli che si erano incartati nel dibattito tra ...

