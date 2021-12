Fra Cagliari e Torino è 1-1 | eurogol di Joao Pedro

(Di lunedì 6 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Termina con un giusto pareggio il posticipo tra, che chiudono il confronto sull’1-1. Dopo una mezz’ora iniziale di sostanziale equilibrio, sono i granata a passare. Al 31? Pobega scaglia un sinistro dalla lunga distanza che appare innocuo, ma Cragno respinge corto scatenando una carambola tra Sanabria e Carboni, con la palla che finisce in rete dopo il tocco involontario del difensore. I sardi provano a reagire cinque minuti più tardi, quando Marin serve alla grande in verticale Bellanova che da ottima posizione manca però l’impatto con la sfera. Al 42? è Nandez a provarci da fuori, ma il suo destro termina alto non di molto. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1. Al 6? della ripresa, Milinkovic-Savic compie un miracolo su un’incornata ravvicinata di...

Per il Toro si tratta del secondo pari consecutivo, per il Cagliari addirittura del quarto. Le avversarie in coda alla classifica si fermano, ma il Cagliari non riesce ad approfittarne e stecca nuovamente alla Unipol Domus. Un altro passo falso quando era indispensabile vincere per riagguantare