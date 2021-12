Ex preparatore Napoli: “La situazione è preoccupante! L’allenamento va gestito in maniera diversa” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la diretta radiofonica in onda su Radio Marte, Corrado Saccone ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’ex preparatore atletico del Napoli si è soffermato particolarmente sulla situazioni infortuni. Di seguito quanto evidenziato: “Ora sono nella squadra campione d’Albania, vogliono fare bene e raggiungere almeno i preliminari di Europa League. Sono l’unico italiano in squadra. Il campionato italiano è sempre interessante, mi informo giorno per giorno sia del Napoli che degli altri club. Infortuni Napoli? Noi siamo stati qualche anno con Mazzarri e poi con Benitez. Abbiamo fatto competizioni su tutti i fronti giocando ogni 3 giorni e non avevamo questi infortuni. Adesso si parla di esasperazione del numero di partite. Ma con una buona preparazione e un recupero psico-fisico ottimale gli infortuni muscolari si ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la diretta radiofonica in onda su Radio Marte, Corrado Saccone ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’exatletico delsi è soffermato particolarmente sulla situazioni infortuni. Di seguito quanto evidenziato: “Ora sono nella squadra campione d’Albania, vogliono fare bene e raggiungere almeno i preliminari di Europa League. Sono l’unico italiano in squadra. Il campionato italiano è sempre interessante, mi informo giorno per giorno sia delche degli altri club. Infortuni? Noi siamo stati qualche anno con Mazzarri e poi con Benitez. Abbiamo fatto competizioni su tutti i fronti giocando ogni 3 giorni e non avevamo questi infortuni. Adesso si parla di esasperazione del numero di partite. Ma con una buona preparazione e un recupero psico-fisico ottimale gli infortuni muscolari si ...

