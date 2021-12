Empoli, Pinamonti: «La fiducia che hanno in me è importante. Punto a migliorarmi» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha analizzato la vittoria della formazione toscana contro l’Udinese. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Pinamonti ha parlato dopo Empoli-Udinese. PARTITA – «Finalmente posso togliermi dalla mia testa il record che ho già superato, le pressioni me le metto solo per fare meglio. Oggi era importante vincere, la prestazione è stata fantastica, meritiamo di stare in Serie A». DOPPIA CIFRA DI GOL – «Per migliorare è un obbligo arrivarci. Ho avuto un inizio di carriera anche sopra le aspettative e qualcuno non credeva più in me per questo». CAMBIAMENTI – «Non c’è un segreto particolare, l’ambiente e la fiducia di mister e società sono importanti. Lo scorso anno ho avuto poco spazio, ora Punto ad ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Andrea, attaccante dell’, ha analizzato la vittoria della formazione toscana contro l’Udinese. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andreaha parlato dopo-Udinese. PARTITA – «Finalmente posso togliermi dalla mia testa il record che ho già superato, le pressioni me le metto solo per fare meglio. Oggi eravincere, la prestazione è stata fantastica, meritiamo di stare in Serie A». DOPPIA CIFRA DI GOL – «Per migliorare è un obbligo arrivarci. Ho avuto un inizio di carriera anche sopra le aspettative e qualcuno non credeva più in me per questo». CAMBIAMENTI – «Non c’è un segreto particolare, l’ambiente e ladi mister e società sono importanti. Lo scorso anno ho avuto poco spazio, oraad ...

