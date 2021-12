Due amiche ‘No vax’ stroncate dal Covid, lutto a Napoli per Francesca e Cinzia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due amiche, Francesca e Cinzia, sono morte a Napoli a distanza di alcuni giorni: erano entrambe ‘No vax’ e sono state stroncate dal Covid. Le due donne – della loro vicenda riferiscono Il Mattino e la Repubblica Napoli – vivevano nello stesso appartamento nel Napoletano. Cinzia, 54 anni, è morta sabato scorso: trasportata, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, dall’ospedale San Leonardo di Castellammare d Stabia al Cotugno di Napoli, per lei non c’è stato nulla da fare. Franca, 71 anni, era invece deceduta, sempre nell’ospedale infettivologico napoletano, lo scorso 22 novembre. Secondo quanto riferito da chi le conosceva, erano convinte sostenitrici ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due, sono morte aa distanza di alcuni giorni: erano entrambe ‘Noe sono statedal. Le due donne – della loro vicenda riferiscono Il Mattino e la Repubblica– vivevano nello stesso appartamento nel Napoletano., 54 anni, è morta sabato scorso: trasportata, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, dall’ospedale San Leonardo di Castellammare d Stabia al Cotugno di, per lei non c’è stato nulla da fare. Franca, 71 anni, era invece deceduta, sempre nell’ospedale infettivologico napoletano, lo scorso 22 novembre. Secondo quanto riferito da chi le conosceva, erano convinte sostenitrici ...

