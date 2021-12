Crop circle – Le ultime sui cerchi nel grano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) A giugno 2018 si è parlato molto di alcuninelcomparsi nelle campagne piemontesi. Gli alieni sono davvero arrivati anche in Italia? Tutta la verità sul caso di Cascina Geronima. Nella notte tra il 16 ed il 17 giugno del 2018, nelle campagne piemontesi, erano stati avvistati due nuovinel. Le immagini subito condivise e commentate su internet avevano in pochi minuti scatenato l’esplosione di una vera e propria tempesta di domande. In più, erano venute fuori, come prevedibile, le più curiose e spericolate ipotesi per spiegare il mistero. Ovviamente, anche in quel caso, erano stati chiamati in causa gli extraterrestri. Ma in realtà anche iitaliani hanno una spiegazione logica e per nulla aliena… Ma procediamo per gradi....

Advertising

zen_blues_ : @dragogalattico1 Questo l'ho capito ma in che modo sono crop circle mica fiori di back ?? - NoirTendresse : Como un Crop Circle... -

Ultime Notizie dalla rete : Crop circle

Buone Notizie

Tra questi, Monique Klinkenbergh, fondatrice delExhibition & Information Centre, nel villaggio di Honeystreet, in Wiltshire. Questo piccolo centro è diventato un hub di ricerca a tutti ...A indagare tra i '' anche grandi esperti internazionali i quali hanno ammesso che, se in molti casi si tratta di scherzi a opera dell'uomo, in altri l'origine è alquanto dubbia. Infatti, è ...Robbert and Nancy case. Nancy Talbott, a well-known cerealogist (someone who studies crop formations), and Robbert van den Broeke have one of the most interesting stories of their experience with ...