Coronavirus, cresce la pressione sugli ospedali: in Friuli-Venezia Giulia un letto su 4 è occupato da pazienti Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) cresce a livello nazionale la pressione sugli ospedali a causa dei contagi da Coronavirus. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area medica è salita al 10%, secondo quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) diffuso oggi, 6 dicembre. Guardando alle singole realtà territoriali, il dato è in peggioramento in sette Regioni o Province autonome: in Sardegna si attesta al 5%, in Piemonte all’8%, in Abruzzo ed Emilia-Romagna al 9%, nella Provincia di Trento all’11%, in Calabria al 15%. Il dato peggiore tra queste sette Regioni si registra in Friuli-Venezia Giulia, dove tocca il ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021)a livello nazionale laa causa dei contagi da. La percentuale dei postioccupati danei repartieri di area medica è salita al 10%, secondo quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) diffuso oggi, 6 dicembre. Guardando alle singole realtà territoriali, il dato è in peggioramento in sette Regioni o Province autonome: in Sardegna si attesta al 5%, in Piemonte all’8%, in Abruzzo ed Emilia-Romagna al 9%, nella Provincia di Trento all’11%, in Calabria al 15%. Il dato peggiore tra queste sette Regioni si registra in, dove tocca il ...

