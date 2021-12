Contro il metodo Cacciari (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Il mio primo atto di libero arbitrio consisterà nel credere nel libero arbitrio”: i filosofi, a volte, se la cavano così. Nel caso specifico, si tratta di William James, e della svolta nella sua esistenza prodottasi il 30 aprile 1870 (è una trionfante annotazione del suo diario: gli altri giorni soffriva di depressione). Altre volte, però, capita che si domandino, più prosaicamente, se esista un terreno concreto sul quale misurare la libertà. Valutarne l’estensione, la portata, l’efficacia. Inafferrabile nel suo principio, poiché nessuno ha mai potuto spiegare come comincia un atto libero – se comincia da qualcosa, cede a questa cosa la sua libertà; se non comincia da nulla, significa che per essa non c’è spiegazione possibile – può però essere almeno osservata nelle azioni che le si imputano, nelle condizioni che quelle azioni richiedono, nelle conseguenze che esse producono. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Il mio primo atto di libero arbitrio consisterà nel credere nel libero arbitrio”: i filosofi, a volte, se la cavano così. Nel caso specifico, si tratta di William James, e della svolta nella sua esistenza prodottasi il 30 aprile 1870 (è una trionfante annotazione del suo diario: gli altri giorni soffriva di depressione). Altre volte, però, capita che si domandino, più prosaicamente, se esista un terreno concreto sul quale misurare la libertà. Valutarne l’estensione, la portata, l’efficacia. Inafferrabile nel suo principio, poiché nessuno ha mai potuto spiegare come comincia un atto libero – se comincia da qualcosa, cede a questa cosa la sua libertà; se non comincia da nulla, significa che per essa non c’è spiegazione possibile – può però essere almeno osservata nelle azioni che le si imputano, nelle condizioni che quelle azioni richiedono, nelle conseguenze che esse producono. ...

Contro il metodo Cacciari La versione dei filosofi arrabbiati: il lockdown, lo stato di emergenza e ora il green pass calpestano la nostra libertà. Falso: la fitta trama di norme di cui si dotano le società democratiche serve ...

