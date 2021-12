‘Artigiano in Fiera’, Intiglietta: “Finalmente ripartiti in Figital” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La venticinquesima edizione dell’Artigiano in Fiera è ripartita all’insegna di un’esclamazione: “Finalmente”. L’avverbio è il claim che accompagnerà per 9 giorni i 1.800 espositori provenienti da 80 Paesi del mondo all’appuntamento imperdibile per i tanti appassionati alla canonica manifestazione a poche settimane dal Natale. “Questa mattina un artigiano mi ha detto di avere il cuore in gola dall’emozione”, ha raccontato il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta. “Finalmente i nostri artigiani possono ritrovare il rapporto fisico con le persone e questo è vitale per il commercio; solo così si può riprendere a lavorare. Io stesso mi sono emozionato come la prima volta nel vedere l’entusiasmo con cui la gente sta rispondendo”. La Fiera dell’Artigianato, si svolge nei padiglioni di Rho Fiera Milano ed è totalmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) La venticinquesima edizione dell’Artigiano in Fiera è ripartita all’insegna di un’esclamazione: “”. L’avverbio è il claim che accompagnerà per 9 giorni i 1.800 espositori provenienti da 80 Paesi del mondo all’appuntamento imperdibile per i tanti appassionati alla canonica manifestazione a poche settimane dal Natale. “Questa mattina un artigiano mi ha detto di avere il cuore in gola dall’emozione”, ha raccontato il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio. “i nostri artigiani possono ritrovare il rapporto fisico con le persone e questo è vitale per il commercio; solo così si può riprendere a lavorare. Io stesso mi sono emozionato come la prima volta nel vedere l’entusiasmo con cui la gente sta rispondendo”. La Fiera dell’Artigianato, si svolge nei padiglioni di Rho Fiera Milano ed è totalmente ...

Advertising

LazioInnova : La @RegioneLazio Lazio partecipa fino al 12 dicembre a Milano ad 'Artigiano in Fiera' @artigiano_fiera insieme con… - unionesondrio : Il VILLAGGIO VALTELLINA TORNA ALL’ARTIGIANO IN FIERA. Presentee il laboratorio dell’Associazione Panificatori di C… - giornali_it : 'Artigiano in Fiera', Intiglietta: 'Finalmente ripartiti in Figital' #6dicembre #QuotidianiOnline #Notizieit - fisco24_info : 'Artigiano in Fiera', Intiglietta: 'Finalmente ripartiti in Figital': La venticinquesima edizione dell’Artigiano in… - TV7Benevento : 'Artigiano in Fiera', Intiglietta: 'Finalmente ripartiti in Figital'... -