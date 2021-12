A 41 anni si innamora di una 17enne, minaccia padre e zio: “Non mettevi in mezzo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) È finito in carcere Alfonso C., 41 anni, residente tra Brezza e la zona della chiesa di San Giuseppe, zona del casertano, per atti persecutori nei confronti di una ragazzina di 17 anni. L’uomo, infatti, attuava ininterrotte molestie a partire dallo scorso mese di ottobre, chiedendo informazioni sulla ragazza presso la scuola di danza che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) È finito in carcere Alfonso C., 41, residente tra Brezza e la zona della chiesa di San Giuseppe, zona del casertano, per atti persecutori nei confronti di una ragazzina di 17. L’uomo, infatti, attuava ininterrotte molestie a partire dallo scorso mese di ottobre, chiedendo informazioni sulla ragazza presso la scuola di danza che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trescogli : In tutto questo fermento accade l’inaspettato, Margaret si innamora. È un amore che lei per prima giudica inappropr… - maadelinegrange : RT @deathofnapx: Conosco gente che si innamora 4 volte all’anno, io mi innamoro una volta e ci resto sotto 4 anni - monamjour : ma perché fan ste scommesse già vi amate avete limonato come due pazzi e “ki si innamora perde” siete innamorati da… - deathofnapx : Conosco gente che si innamora 4 volte all’anno, io mi innamoro una volta e ci resto sotto 4 anni - GiulianiMiche : RT @trashloger: Non vedo l’ora che il pomeriggio su la5 inizino a trasmettere i film natalizi trash con la tizia che dalla città va nel pae… -