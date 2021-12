Super green pass, le famiglie riscoprono il carpooling per portare i figli a scuola (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic — Super green pass in vigore dal 6 dicembre, in Italia: con il certificato verde rafforzato — rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite — cambia l’accesso per bar, ristoranti, palestre, hotel e mezzi pubblici anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, utilizzato in larga parte dagli studenti, le famiglie con i figli non vaccinati si sono organizzate facendo propria la filosofia del carpooling. Obiettivo previsto peraltro anche da Agenda21, sistema green che prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3 famiglie che si accordano per effettuare il percorso casa-scuola con un’unica auto. Si fa di necessità virtù e si dà una mano alla mobilità sostenibile oltre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic —in vigore dal 6 dicembre, in Italia: con il certificato verde rafforzato — rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite — cambia l’accesso per bar, ristoranti, palestre, hotel e mezzi pubblici anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, utilizzato in larga parte dagli studenti, lecon inon vaccinati si sono organizzate facendo propria la filosofia del. Obiettivo previsto peraltro anche da Agenda21, sistemache prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3che si accordano per effettuare il percorso casa-con un’unica auto. Si fa di necessità virtù e si dà una mano alla mobilità sostenibile oltre ...

