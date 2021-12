Quirinale | Toti | ' serve accordo su Draghi e per finire legislatura | Berlusconi non ci escluda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica "un percorso sarebbe eleggere insiemecon un patto per terminare comunque lacon un altro premier, portando avanti le riforme del Pnrr e altre, come la legge elettorale". Lo propone Giovanni, leader di Coraggio Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Quanto all'eventuale candidatura di Silvio, "io gli voglio bene e lo voterei, ma Fi sembra fare di tutto per indebolirlo, scorribande sui parlamentari, ci escludono dai tavoli... Non so se sono veri i retroscena su Lega e Fdi poco convinti di votare, ma se lui vuole provarci farebbe bene a non escludere anche chi come noi è nel suo campo".