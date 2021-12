Psi | Tarantino | “Ripartiamo con orgoglio da risultato elezioni comunali”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Psi della Campania riparte condaldelle ultimeamministrative. Abbiamo eletto in tutti i comuni capoluoghi della Campania, a partire da Salerno e Caserta fino ad arrivare a Napoli dove rieleggiamo nelle istituzioni municipali. Un punto di partenza che ci servirà a contribuire in maniera decisiva alla nuova azione amministrativa messa in campo da Gaetano Manfredi, che dovrà riuscire ad invertire la rotta e risanare il Comune di Napoli dai disastri creati dalla amministrazione De Magistris”. Lo ha dichiarato il Segretario regionale del Psi della Campania, Michele, nel corso dell’assemblea regionale del Psi in corso questa mattina a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.