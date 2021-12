Inter, Calhanoglu ha preso parte a sei gol nelle ultime cinque partite (Di domenica 5 dicembre 2021) Hakan Calhanoglu ha preso parte a sei gol (quattro reti, due assist) nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 19 di Serie A. Hakan Calhanoglu ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 28 nel massimo torneo. La Roma è stata sconfitta all’Olimpico per 3-0 dall’Inter: i gol nerazzurri tutti nel primo tempo, di Calhanoglu al 14?, Dzeko al 23? e Dumfries al 38?. L’Inter è momentaneamente seconda in classifica un punto dietro al Milan e un punto davanti al Napoli, che però deve ancora giocare, questa sera con l’Atalanta. La ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Hakanhaa sei gol (quattro reti, due assist)di campionato: tanti quantiprecedenti 19 di Serie A. Hakanha segnato quattro goldi campionato: tanti quantiprecedenti 28 nel massimo torneo. La Roma è stata sconfitta all’Olimpico per 3-0 dall’: i gol nerazzurri tutti nel primo tempo, dial 14?, Dzeko al 23? e Dumfries al 38?. L’è momentaneamente seconda in classifica un punto dietro al Milan e un punto davanti al Napoli, che però deve ancora giocare, questa sera con l’Atalanta. La ...

