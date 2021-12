Il blazer è un must have per l’inverno 2021: ecco come lo indossano le vip (Di domenica 5 dicembre 2021) Il blazer è tornato prepotentemente alla ribalta nelle tendenze moda per l’autunno-inverno 2021/2022. In effetti quello che è nato come una giacca sportiva a doppio petto tradizionalmente indossata dagli uomini, non è mai tramontato ma ha solo subito un evoluzione. Il modello originale era esclusivamente di panno di lana blu, con bottoni a contrasto e negli anni è stato riscoperto, riadattato e trasformato in decine di modi, con tessuti e colori diversi. Vi raccomandiamo... Abito blazer nero, colorato o smanicato: i look invernali È un capo che si adatta molto bene alle forme del corpo femminile, riuscendo a vestire ogni fisicità: i blazer dedicati alle donne sono molto sciancrati e accompagnano la silhouette dei fianchi sottolineando ... Leggi su diredonna (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè tornato prepotentemente alla ribalta nelle tendenze moda per l’autunno-inverno/2022. In effetti quello che è natouna giacca sportiva a doppio petto tradizionalmente indossata dagli uomini, non è mai tramontato ma ha solo subito un evoluzione. Il modello originale era esclusivamente di panno di lana blu, con bottoni a contrasto e negli anni è stato riscoperto, riadattato e trasformato in decine di modi, con tessuti e colori diversi. Vi raccomandiamo... Abitonero, colorato o smanicato: i look invernali È un capo che si adatta molto bene alle forme del corpo femminile, riuscendo a vestire ogni fisicità: idedicati alle donne sono molto sciancrati e accompagnano la silhouette dei fianchi sottolineando ...

Advertising

infoitcultura : Il blazer è un must have per l’inverno 2021: ecco come lo indossano le vip -