Highlights e gol Milan-Salernitana 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Salernitana, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro vittoria agevole per i ragazzi di Stefano Pioli che dopo pochi minuti chiudono già la pratica grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers. La Salernitana non riesce a rendersi quasi mai pericolosa e rischia ripetutamente di subire anche il 3-0. Rossoneri in testa alla classifica in attesa di Napoli-Atalanta.Di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti degli Highlights sono di proprietà della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei rispettivi canali Youtube per vedere le azioni salienti. CANALE YOUTUBE DI DAZN ITALIA CANALE YOUTUBE LEGA Serie A LE ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di. A San Siro vittoria agevole per i ragazzi di Stefano Pioli che dopo pochi minuti chiudono già la pratica grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers. Lanon riesce a rendersi quasi mai pericolosa e rischia ripetutamente di subire anche il 3-0. Rossoneri in testa alla classifica in attesa di Napoli-Atalanta.Di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti deglisono di proprietà della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei rispettivi canali Youtube per vedere le azioni salienti. CANALE YOUTUBE DI DAZN ITALIA CANALE YOUTUBE LEGAA LE ...

