Delia Duran fa le valige | Per colpa sua | ho bisogno di scappare!

(Di domenica 5 dicembre 2021) Non ha più resistitoalle forti emozioni che gli ha provocato l'entrata di suo marito Alex Belli al Grande Fratello Vip: dopo la dichiarazione d'amore che Alex ha fatto a Soleil Sorge e ai continui attacchi alla sua relazione,ha deciso di partire, lasciare Milano e partire per allontanarsi il più possibile dalle vicende che la vedono co -protagonista di questo triangolo amoroso. Nella trasmissione serale del GFVip, Alex Belli alla domanda diretta di Alfonso Signorini su cosa provasse per Soleil, l'attore ha risposto: "sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha deciso che uno non possa amare nonostante abbia un'altra relazione? Chi ha detto che non si possono amare due donne?". Ma sembra chenon abbia preso bene questa confessione del marito, infatti, ha già rinunciato alla ...