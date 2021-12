Covid scuola, Giannelli: “Per ridurre la Dad serve intervento dell’esercito. Non funziona il raccordo con le Asl” (Di domenica 5 dicembre 2021) "Per ridurre il ricorso alla didattica a distanza (Dad) nelle scuole il generale Figliuolo e l'Esercito dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl non sono riuscite fino in fondo. Primo garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021) "Peril ricorso alla didattica a distanza (Dad) nelle scuole il generale Figliuolo e l'Esercito dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl non sono riuscite fino in fondo. Primo garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo". L'articolo .

