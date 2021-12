(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Ilè "unae improntata alla responsabilità nei confronti del diritto alla salute dei cittadini e alla necessità di non interrompere la ripresa e salvaguardare l'economia". Lo ha affermato la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella, ospite di Sky Tg 24. "Il Governo -ha aggiunto- non poteva non fare ladi correre sulle terze dosi e rafforzare le misure per trascorrere un Natale diverso da quello dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo la possibilità di tenere il Paese aperto e di non interrompere la ripresa". La ministra ha quindi insistito, sull'"esigenza di salvaguardare la salute, di implementare il più possibile le vaccinazioni, di andare incontro all'economia". Quanto ai controlli su ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gelmini, 'super green pass scelta necessaria e importante'... - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Anche la #Liguria prende parte alla Conferenza delle Regioni alle 11.15, per anticipare i temi che saranno trattati duran… - BabboleoNews : Anche la #Liguria prende parte alla Conferenza delle Regioni alle 11.15, per anticipare i temi che saranno trattati… - 24Mattino : .@zaiapresidente, presidente Veneto: 'Il Covid ci ha dato un segnale anche sull'autonomia, sono passati 1500 giorni… - Icios007 : Su @radio24 zaia equipara l’Autonomia al covid… ?????????? “Accordi con la gelmini”… ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

... possiamo dire oggi con certezza che non c'è stato alcun caso". Ad affermarlo all'Adnkronos è ... "Ringrazio i ministri Speranza ee più in generale il governo per l'attenzione e per aver ...Riguardo l'emergenzainfatti sta per scadere anche la possibilità di svolgere le assemblee ... La ministra per gli Affari regionali, Maria Stella, già a novembre ha anticipato la ...Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Il super green pass è “una scelta necessaria e improntata alla responsabilità nei confronti del diritto alla salute dei cittadini e alla necessità di non interrompere la rip ...L'associazione degli operatori del settore di Confindustria ha ottenuto che il 'super green pass' non venga richiesto per partecipare a matrimoni, ...