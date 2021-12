Barbara D’Urso, ‘stoccata’ su Rai Uno? Ecco cosa è successo (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Frecciatina o vera e propria stoccata nei confronti della conduttrice televisiva Barbara D’Urso quella capitata oggi su Rai Uno? Scopriamo cosa è successo. Un episodio accaduto oggi su Rai Uno e più precisamente nella puntata di Domenica in, potrebbe essere sembrato una vera e propria stoccata nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso. quest’ultima come molti Leggi su youmovies (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Frecciatina o vera e propria stoccata nei confronti della conduttrice televisivaquella capitata oggi su Rai? Scopriamo. Un episodio accaduto oggi su Raie più precisamente nella puntata di Domenica in, potrebbe essere sembrato una vera e propria stoccata nei confronti della conduttrice. quest’ultima come molti

Advertising

SimmyOnFire : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - dieguito82 : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - LifeJoining : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - Diego_Bruno80 : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - aleiloveit : Come siamo passati ad avere Barbara d'Urso alla pupa e il secchione e Alfonso Signorini al grande fratello, spiegatemelo per favore. #gfvip -