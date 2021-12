Ascolti TV | Sabato 4 dicembre 2021. Baglioni parte da un mesto 14% (2.3 mln), Ballando con le Stelle 23.4% e 3.8 mln (Tutti in Pista 19.4% – 4.3 mln) (Di domenica 5 dicembre 2021) Uà - Michelle Hunziker e Claudio Baglioni (da Facebook) Nella serata di ieri, Sabato 4 dicembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 il S.W.A.T. è stato seguito da 939.000 spettatori (4.2%) e Clarice da 428.000 (2.2%). Su Italia 1 Dragon Trainer hanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.071.000 spettatori pari ad uno share del ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 dicembre 2021) Uà - Michelle Hunziker e Claudio(da Facebook) Nella serata di ieri,, su Rai1con le, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento inizialein, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 il S.W.A.T. è stato seguito da 939.000 spettatori (4.2%) e Clarice da 428.000 (2.2%). Su Italia 1 Dragon Trainer hanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.071.000 spettatori pari ad uno share del ...

see_lallero : #BallandoConLeStelle (dopo diverso tempo) vince la serata, #Uà non fa fare 'Uà' a Canale 5. - Cinguetterai : Ascolti identici a quelli di sabato scorso. Un collegamento di 2 minuti non influenza di molto l’ascolto. Per quest… - fabiofabbretti : Si allungano le distanze anche tra il segmento Tutti in Pista di #BallandoConLeStelle (4,4 mln - 19.4%) e… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 4 dicembre: Ballando con le stelle Ua’ – Uomo di varie età Sapiens - #Ascolti #sabato #dicembre:… - Unf_Tweet : -