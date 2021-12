'Untore di Hiv in discoteca', Ps scova fake news in chat (Di sabato 4 dicembre 2021) Un messaggio diventato virale sui social e nelle chat dei giovani a Bologna, che riferiva come nelle discoteche ci fosse chi tentava di infettare con il virus dell'Hiv chi ballava usando una siringa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Un messaggio diventato virale sui social e nelledei giovani a Bologna, che riferiva come nelle discoteche ci fosse chi tentava di infettare con il virus dell'Hiv chi ballava usando una siringa ...

Ansa_ER : 'Untore di Hiv in discoteca', Ps scova fake news in chat. Scoperto 21enne autore di un messaggio vocale, rischia de… - ilmetropolitan : ????#Bologna: Polizia accerta #falsità della notizia del presunto untore di #virus #HIV - - news_bologna : La polizia: 'Un untore di Hiv che si aggira per le discoteche? E' una fake news' - Nutizieri : La polizia: 'Un untore di Hiv che si aggira per le discoteche? E' una fake news' - greipei : Dice l'esperto che l'ultima variante è nata da un malato di hiv. Non è più solo il novax l'untore, ora è aperta la… -