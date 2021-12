Traffico Roma del 04-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina la circolazione si mantiene sostanzialmente regolare qualche problema Però sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico interessata da code dalla stazione Tiburtina all’uscita Parioli Campi Sportivi alle 18 in programma aInter sono scattate quindi nell’area del Foro Italico tutte le misure relative alla sosta della viabilità non si escludono difficoltà di circolazione al della Vittoria è al Flaminio prima e dopo la gara nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre ci sono ancora cose sul tratto dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini e la tangenziale est e anche a causa di un incidente per una manifestazione al Circo Massimo la polizia locale ha disposto la chiusura di via dei Cerchi inevitabili le ripercussioni ...