[SWITCH] Rilasciato ldn_mitm v1.12.0 (Di sabato 4 dicembre 2021) Se non avete un abbonamento a Nintendo SWITCH Online e volete solo giocare in locale con altri amici arriva dallo sviluppatore spacemeowx2 un nuovo aggiornamento di ldn mitm con la nuova versione 1.12.0.ldn mitm è un modulo di sistema homebrew che consente ai giochi in modalità wireless locale di funzionare su LAN, e quindi su XLink Kai.A questo link è possibile visionare una lista di giochi supportati a questa modalità. Changelog Aggiornate Atmosphere-libs Aggiunto plugin tesla e file ovl sysmodule Download ldn mitm v1.12.0.zip Fonte Github Il post completo SWITCH Rilasciato ldn mitm v1.12.0 è disponibile su Games and Consoles. Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 4 dicembre 2021) Se non avete un abbonamento a NintendoOnline e volete solo giocare in locale con altri amici arriva dallo sviluppatore spacemeowx2 un nuovo aggiornamento di ldn mitm con la nuova versione 1.12.0.ldn mitm è un modulo di sistema homebrew che consente ai giochi in modalità wireless locale di funzionare su LAN, e quindi su XLink Kai.A questo link è possibile visionare una lista di giochi supportati a questa modalità. Changelog Aggiornate Atmosphere-libs Aggiunto plugin tesla e file ovl sysmodule Download ldn mitm v1.12.0.zip Fonte Github Il post completoldn mitm v1.12.0 è disponibile su Games and Consoles.

Advertising

BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato Mission Control v0.6.3 ora compatibile con il nuovo firmware 13.2.0… - BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato Atmosphère v1.2.5 con supporto per il nuovo firmware 13.2.0 - AkibaGamers : El Dia ha annunciato EVE ghost enemies, nuovo capitolo della visual novel che verrà rilasciato in Giappone il pross… - AkibaGamers : Rilasciato il primo trailer “Chacter and Story” per TRIANGLE STRATEGY, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 4 m… -