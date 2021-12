Suicidio assistito, la lettera di Mario: “È un mio diritto. Mi state condannando a soffrire ogni giorno di più, a essere torturato” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il vostro comportamento è di una gravità assoluta, mi state costringendo a soffrire, mi state torturando”. Dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico dell’Asur della Marche sulla presenza dei quattro requisiti per l’accesso al Suicidio assistito, “Mario”, 43 anni, malato tetraplegico marchigiano, nei giorni scorsi tramite i suoi legali dell’Associazione Luca Coscioni ha diffidato nuovamente la Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche, perché inadempiente in merito all’ordine emesso dal Tribunale di Ancona di verifica anche sul farmaco che “Mario” assumerà con autosomministrazione. Il 26 novembre la Aur era stata già diffidata. Oggi Il Corriere della Sera pubblica uno stralcio della lettera inviata all’Asur Marche, al Comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il vostro comportamento è di una gravità assoluta, micostringendo a, mitorturando”. Dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico dell’Asur della Marche sulla presenza dei quattro requisiti per l’accesso al, “”, 43 anni, malato tetraplegico marchigiano, nei giorni scorsi tramite i suoi legali dell’Associazione Luca Coscioni ha diffidato nuovamente la Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche, perché inadempiente in merito all’ordine emesso dal Tribunale di Ancona di verifica anche sul farmaco che “” assumerà con autosomministrazione. Il 26 novembre la Aur era stata già diffidata. Oggi Il Corriere della Sera pubblica uno stralcio dellainviata all’Asur Marche, al Comitato ...

Advertising

Corriere : La lettera di Mario, che aspetta il suicidio assistito: «Ogni giorno in più per me è una tortura» - MediasetTgcom24 : Suicidio assistito, l'ultimo appello del tetraplegico Mario all'azienda sanitaria delle Marche: 'Mi state torturand… - petergomezblog : Suicidio assistito, Mario costretto a diffidare l’azienda sanitaria. L’associazione Coscioni: “La trappola burocrat… - QPeriscopica : RT @Corriere: La lettera di Mario, che aspetta il suicidio assistito: «Ogni giorno in più per me è una tortura» - ParliamoDiNews : Suicidio assistito, la lettera di Mario: `È un mio diritto. Mi state condannando a soffrire ogni giorno di più, a e… -