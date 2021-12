Strepitosa Sofia Goggia | vince anche la libera di Lake Louise

(Di sabato 4 dicembre 2021) AGI -è sempre più. L'azzurra, campionessa olimpica in carica, ha vintola seconda discesadi Coppa del mondo diin Canada. La 29enne italiana si è imposta con 84 centesimi di vantaggio sull'americana Breezy Johnson e con 98 sulla svizzera Corinne Suter. Persi tratta della vittoria numero 13 in carriera. I due successi in appena 24 ore della finanziera bergamasca permettono all'Italia di toccare quota 103 successi nella storia dello sci alpino femminile. Le più vittoriose restano con 16 successi a testa, Deborah Compagnoni e Federica Brignone, seguite con 15 da Isolde Kostner.

