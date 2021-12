Sci Alpino, Goggia: “Alla vigilia non mi aspettavo due vittorie così a Lake Louise” (Di sabato 4 dicembre 2021) La sciatrice alpina azzurra Sofia Goggia, dopo la vittoria nella seconda discesa di Lake Louise, ha analizzato la sua splendida prestazione: ”E’ stata una gara disputata in condizioni totalmente diverse rispetto a venerdì. La pista era forse più bella perché è stata ben lisciata, ma con una visibilità del genere era più difficile leggere il terreno. Infatti già Alla terza curva non sono riuscita a tirarla bene, tanto che qualche decimo l’ho lasciato per strada, poi ho controllato altre porte per non commettere errori. Sono stata brava da metà in giù. E’ la mia sesta vittoria consecutiva in discesa con l’infortunio di Garmisch in mezzo, sono molto contenta soprattutto perché Lake Louise non è un tracciato che si addice così tanto alle mie caratteristiche, ma quest’anno ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) La sciatrice alpina azzurra Sofia, dopo la vittoria nella seconda discesa di, ha analizzato la sua splendida prestazione: ”E’ stata una gara disputata in condizioni totalmente diverse rispetto a venerdì. La pista era forse più bella perché è stata ben lisciata, ma con una visibilità del genere era più difficile leggere il terreno. Infatti giàterza curva non sono riuscita a tirarla bene, tanto che qualche decimo l’ho lasciato per strada, poi ho controllato altre porte per non commettere errori. Sono stata brava da metà in giù. E’ la mia sesta vittoria consecutiva in discesa con l’infortunio di Garmisch in mezzo, sono molto contenta soprattutto perchénon è un tracciato che si addicetanto alle mie caratteristiche, ma quest’anno ...

