Sanremo 2022: la lista ufficiale dei cantanti in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka 7even. Questa la lista ufficiale dei 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo, annunciata dal direttore artistico Amadeus durante l'edizione del Tg1 delle 20. L'edizione numero 72 della kermesse sanremese andrà in onda dal 1° al 5 Febbraio 2022 su RaiUno. i vincitori di Sanremo Giovani, in onda il prossimo 15 dicembre sulla rete ammiraglia della Rai. A giocarsi gli ultimi due posti saranno: Bais, Destro, Esseho, Littamè, Martina Beltrami, Matteo Romano, ...

