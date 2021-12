Roma-Inter, Totti all'Olimpico dopo due anni (Di sabato 4 dicembre 2021) Ospite di lusso stasera all’Olimpico durante Roma–Inter: ci sarà infatti anche Francesco Totti, ex capitano e dirigente giallorosso, sugli spalti mentre la squadra di Mourinho affronterà quella di Inzaghi. Era da due anni che Totti mancava da quella che è stata la casa di tutta la sua carriera calcistica. L’ex numero 10 siederà nella tribuna autorità, nella sua nuova veste di agente, e incrocerà per la prima volta pubblicamente anche i presidenti Dan e Ryan Friedkin. Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) Ospite di lusso stasera all’durante: ci sarà infatti anche Francesco, ex capitano e dirigente giallorosso, sugli spalti mentre la squadra di Mourinho affronterà quella di Inzaghi. Era da duechemancava da quella che è stata la casa di tutta la sua carriera calcistica. L’ex numero 10 siederà nella tribuna autorità, nella sua nuova veste di agente, e incrocerà per la prima volta pubblicamente anche i presidenti Dan e Ryan Friedkin.

