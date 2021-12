Roma-Inter 0-3: “La proprietà è convinta di Mourinho al 100%, ma sette sconfitte sono tante” (Di sabato 4 dicembre 2021) “In questi mesi da quando Mourinho è qua credo che abbia tirato fuori tante cose da tanti giocatori. Non sono qua per trovare scuse, ma non dobbiamo dimenticare di avere avuto difficoltà nelle ultime settimane a livello di infortuni. sono sicuro che Mourinho continuerà a tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Credo che sette sconfitte sono tante, nessuno di noi si aspettava sette sconfitte, lavoriamo per vincerle tutte. Ma c’è un’espressione di calcio che a me piace molto, quando si vince è facile dire che ci sono buone idee, io sono al 100% fiducioso su Mourinho e la proprietà uguale, sono ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “In questi mesi da quandoè qua credo che abbia tirato fuoricose da tanti giocatori. Nonqua per trovare scuse, ma non dobbiamo dimenticare di avere avuto difficoltà nelle ultime settimane a livello di infortuni.sicuro checontinuerà a tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Credo che, nessuno di noi si aspettava, lavoriamo per vincerle tutte. Ma c’è un’espressione di calcio che a me piace molto, quando si vince è facile dire che cibuone idee, ioalfiducioso sue lauguale,...

