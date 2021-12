Advertising

ilriformista : Stufo delle manovrine sia della maggioranza sia di FdI, che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, #Draghi potreb… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Da #Fdi secca smentita di un incontro #Meloni - #Letta. Nessuna discussione riservata sul #Quirinale, si assicura, ulti… - SecolodItalia1 : Quirinale, FdI smentisce i retroscena: «Nessun colloquio riservato tra Meloni e Letta» - lucianoghelfi : Da #Fdi secca smentita di un incontro #Meloni - #Letta. Nessuna discussione riservata sul #Quirinale, si assicura,… - Bolpet : @fdragoni Beh, in teoria, il che è tutto dire, non lo vogliono al Quirinale PD, FI, M5S, FdI. Pare che solo un 21%… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale FdI

Sondaggi politici/(21,2%) e Pd (20,3%) in crescita. 51,1% non teme Omicron Ospite di Barbara ... i numeri che inchiodano l'Italia GIULIO TREMONTI: "? DIPENDE DAL COVID" Giulio Tremonti si ...... l'ex presidente Bce avrà la strada spianata per il. Non è detto inoltre che il no alle urne subito - chieste a gran voce da- non possa convenire anche ai melonisti uno dei quali - ...Il premier è pronto a diventare "superpresidente". Tanto che gli uffici di Colle e Camera studiano gli scenari. Chi guiderà Chigi? E le consultazioni? L'ipotesi del tandem provvisorio Brunetta-Casella ...Sondaggi politici: balzo di Fratelli d’Italia che in una settimana riagguanta il Pd e torna primo partito. Lieve crescita per la Lega, giù il Movimento 5 stelle Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti ...